"Zieloni": lekcje religii i etyki powinny być inaczej organizowane. I pytają o koszty prowadzenia zajęć

- Rodzice po otrzymaniu pierwszych planów lekcyjnych zwracają uwagę na umiejscowienie lekcji religii w środku planów zajęć. Niestety obecnie nieobowiązkowe lekcje religii są, za zgodą dyrektorów szkół, na życzenie strony kościelnej i bez konsultacji z rodzicami uczniów, wplatane pomiędzy zajęcia obowiązkowe, co stoi w sprzeczności z prawem - mówił dziś radny Przemysław Słowik z "Zielonych".

Jego zdaniem, szczególnie w czasie trwającej pandemii umieszczanie zajęć nieobowiązkowych pomiędzy obowiązkowymi powoduje, że część dzieci, która mogłaby pozostać w tym czasie w domu, spędza go w szkole z dziećmi z innych klas, w salach lub na korytarzach, tym samym zwiększając ryzyko ewentualnej transmisji wirusa.

Według Małgorzaty Matyi z "Zielonych", rozwiązaniem mogłoby być ograniczenie lekcji religii do jednej w tygodniu. Zgodę na takie rozwiązanie musi wyrazić arcybiskup. Dlatego Matyja zachęca dyrekcje szkół i rady rodziców do występowania z takimi wnioskami do arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Arcybiskup kilka miesięcy temu powiedział, że obecna liczba religii w szkołach jest odpowiednia i nie wyraził zgody na zmniejszenie liczby religii.