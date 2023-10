Zielone światło dla „zielonego terminalu” w Świnoujściu

Jak podkreśla Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich portów Szczecin i Świnoujście . – To dlatego m.in. zdecydowaliśmy, że projekt będzie realizowany na pirsie, czyli nowo utworzonym lądowym obszarze na Zatoce Pomorskiej, z minimalną ingerencją w obecny teren lasu. Jakiekolwiek uciążliwości dla środowiska chcemy ograniczyć do minimum. Ma być ekologicznie i nowocześnie, to nasze priorytety - zaznacza.

Przedstawiciele portu - w przesłanym redakcji komunikacie - zwracają uwagę na specyfikę działalności terminalu, który nie emituje pyłów, nie dymi, a z racji lokalizacji ogranicza do minimum wpływ na otoczenie i środowisko naturalne. Ma to również istotne znacznie dla mieszkańców dzielnicy Warszów, która będzie od terminalu oddzielona naturalną ścianą lasu.

Operator terminalu wyposaży go w niskoemisyjny sprzęt przeładunkowy, zgodnie z najwyższymi ekologicznymi normami. Terminal w Świnoujściu będzie stanowił infrastrukturę podwójnego wykorzystania, czyli cywilną infrastrukturę, która może służyć do obsługi ładunków wojskowych. Inwestor w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym zobowiązał się również do działań na rzecz lokalnej społeczności uzgodnionych z samorządem Świnoujścia o wartości co najmniej 5 mln euro. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogram nowy terminal powinien rozpocząć działalność na początku roku 2028.