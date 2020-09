Zestaw przeciwlotniczy z II wojny światowej wydobyto z wody na odcinku Szczecin - Świnoujście

Eksponat trafił do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu przy współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie. Zestaw przeciwlotniczy Zwilingsockel 36 to broń, która pojawiła się na linii frontu m.in. podczas kampanii wrześniowej.

- Tym razem woda oddała przedmiot, który idealnie wpisuje się w tematykę nadchodzącej wielkimi krokami 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej - mówi Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. - Najprawdopodobniej mamy do czynienia z artefaktem pochodzącym z drugiej połowy lat trzydziestych. Znaczna liczba tego typu skomplikowanych urządzeń była używana przez Niemców podczas agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. Jest to kolekcjonerski oraz muzealny unikat, którego prawdopodobnie próżno szukać w zbiorach na terenie naszego kraju.

Niemiecki zestaw przeciwlotniczy Zwilingsockel 36 składa się z dwóch sprzężonych karabinów maszynowych 7.92 mm MG 34 zainstalowanych na ruchomej podstawie.