Zegar kulkowy w sklepie "Pod Gwiazdami" już naprawiony [ZDJĘCIA]

3 maja tuż przed godziną 1 w nocy właściciele zostali powiadomieni o włamaniu do sklepu. Wybito witrynę sklepową, która wpadła do wewnątrz sklepu. Wskutek uderzenia szyba rozpadła się na wiele kawałków. Niektóre z nich uszkodziły stojący tuż przy witrynie zegar kulkowy.

- Na początku nie chciałem go naprawiać, ale jak zobaczyłem dzieci i mieszkańców przystających przy witrynie i komentujących, że zegar nie działa, to się zmobilizowałem i go naprawiłem. Zajęło mi to dwa tygodnie - mówi Władysław Stec. - Cieszę się, że ludzie dali mi tak dużo wsparcia po tym wydarzeniu.

Zegar o wymiarach półtora metra na ok. 90 cm to swego rodzaju rusztowanie, po którym toczą się bilardowe kule (czerwone, do snookera). Są prowadnice (ok. 80 m rurek), korytka i mechanizm z łańcuchem rowerowym podnoszący bile. Zegar pokazuje godziny, kolejna półka wyznacza 5 minut, a na najwyższym piętrze – każda bila to minuta.