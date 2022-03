Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście z nowym statkiem pożarniczym! Jeszcze w tym roku będzie gotowy "Strażak 28"

Pozostałe dwa statki to „Strażak 24”, który w szczecińskim porcie służy już ponad 40 lat oraz „Strażak 26” - jednostka z siedmioletnim stażem, która czuwa nad bezpieczeństwem pożarowym w Świnoujściu.

Nowy statek pożarniczy ma służyć nie tylko jako jednostka do walki z pożarami statków w szczecińskim, świnoujskim ale też polickim porcie. Jest także przystosowany do walki z pożarami na zbiornikach LNG.

- Będzie również wykorzystywany do asysty przy wprowadzaniu do portu w Świnoujściu jednostek, jakie przypłyną z paliwem LNG - mówi Krystian Służny i dodaje, że choć podstawowa funkcja jednostki to walka z pożarami, to statek może być wykorzystywany także jako holownik. Będzie miał także możliwość ograniczania rozlewów substancji pochodzenia ropopochodnego, wykonywania awaryjnego holowania jednostek, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w porcie i poza nim oraz posiadać będzie klasę lodową L2, która umożliwi pływanie w średnich warunkach lodowych.