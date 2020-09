Zarobili miliony złotych na lewych receptach! Są już w areszcie

Rozbicie grupy to sukces prokuratorów z wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie i Centralnego Biura Śledczego Policji. Sprawa ma zasięg międzynarodowy, bo wykupywane w polskich aptekach leki trafiły także za granicę. Zarzuty usłyszały już 23 osoby, a trzynaście trafiło do aresztu. W tym lekarz, który wystawił 5 tysięcy recept kwestionowanych przez śledczych. W ostatnich dniach zatrzymano kilka osób, w tym tą najważniejszą. To mężczyzna, który miał stać a czele grupy i finansować jej działania.

Grupa działała od czerwca 2015 r. do lipca 2019 r. Mechanizm był dość prosty. Przy pomocy zaufanego lekarza wystawiano recepty na leki wysoko refundowane, w tym leki nowotworowe. Recepty wypisywane były na osoby, którym nie przysługiwały i tak naprawdę nigdy do nich nie trafiły.

Następnie na podstawie tych recept wykupowano leki w aptekach na terenie całego kraju. Recepty objęte kwotą refundacji były wykupione po uprzednim wprowadzeniu w błąd przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia co do zasadności i konieczności refundacji. Leki były zbywane poza granicami Polski w tym między innymi do Niemiec, Austrii Danii i Norwegii. Działania grupy doprowadziły do wyłudzenia z NFZ prawie 11 mln zł. Wprowadzony w błąd Fundusz dopłacał do każdego leku średnio 2 tys. zł.



Lista zarzutów jest długa: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie m.in przestępstw polegających na wystawianiu dokumentów poświadczających nieprawdę w postaci recept, legalizowaniu korzyści ze sprzedaży leków, ale też pranie brudnych pieniędzy związanych z wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości amfetaminy, kokainy oraz handlu bez wymaganego zezwolenia bronią palną i amunicją.