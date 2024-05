Zapraszamy całe rodziny na IV Rajd Małego Piechura w Szczecinie

- Rajd Małego Piechura to nie tylko spacer przez malownicze lasy naszego regionu, ale także okazja do sprawdzenia swojej orientacji w terenie. Uczestnicy przemierzają wyznaczone trasy, odnajdując punkty kontrolne i zdobywając cenne doświadczenia. To doskonały sposób na aktywność fizyczną w przyjemnym otoczeniu - mówi Zbigniew Pokrzywiński, prezes BBL Team Police.

Podczas rajdu uczestnicy uczą się podstaw orientacji w terenie, poznają tajniki dzikiej przyrody oraz zyskują świadomość ekologicznego zachowania. To wspaniała lekcja, która zachęca do eksploracji świata w sposób odpowiedzialny i pełen szacunku dla natury.

W ramach Rajdu Małego Piechura odbędą się następujące klasyfikacje:

a) I Mistrzostwa Klas Mundurowych w Marszu na Orientację o Puchar Wojewody. W kategorii mogą wziąć udział uczniowie klas mundurowych z województwa

zachodniopomorskiego. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację

służbową lub odpowiednie zaświadczenie.

Zawodnicy biorący udział w kategorii SŁUŻBY MUNDUROWE - obowiązkowy start

w stroju mundurowym i muszą pokonać trasę wspólnie.

b) OPEN

- miejsca I - III wśród kobiet

- miejsca I - III wśród mężczyzn

c) RODZINNA – W tej kategorii zawodnicy pokonują wspólnie trasę.

- miejsca I – III najlepszych rodzin