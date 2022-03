Żaki Szczecin z pierwszym zwycięstwem w Centralnej Lidze Juniorów

W rozgrywkach juniorów starszych (CLJ U18) mamy tylko Pogoń Szczecin. Akademia w lipcu 2021 świętowała mistrzostwo Polski, a w przerwie letniej i zimowej kadra zespołu została przebudowana. Najlepsi zawodnicy trafili do dorosłych ekip Pogoni (ekstraklasowej czy trzecioligowych rezerw). Dlatego obecnie Pogoń walczy w środku tabeli. Na inaugurację wiosny podopieczni Piotra Łęczyńskiego wygrali w Łodzi, później był remis ze Śląskiem Wrocław w Szczecinie, a ostatnią sobotę porażka wyjazdowa z Lechem Poznań. Pogoń potrafiła dwukrotnie doprowadzić do remisu, ale to gospodarze zdobyli jeszcze dwie bramki.

Pogoń jest obecnie na 10. pozycji w tabeli. Do lidera - Polonii Warszawa - traci 11 punktów, a do drugiej Legii - 10 oczek. Właśnie legioniści będą rywalami Portowców w sobotę o godz. 12 w Kołbaskowie.

W CLJ U17 (juniorzy młodsi) mamy trzy zespoły. Pogoń po wygranych z AP Reissa Poznań i FASE w ostatni weekend przegrała z Wartą Poznań, która jest liderem wiosny.