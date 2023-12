Zac Cuthbertson: "Żołnierz" dołączył do nas w idealnym momencie

Dołączył do zespołu niedawno Przemysław Żołnierewicz. Gra coraz więcej. Czy już złapaliście wspólny język, czy jeszcze musi minąć trochę czasu?

„Żołnierz” to świetny zawodnik o bardzo dużych umiejętnościach. Pokazywał to w ostatnich sezonach Polskiej Ligi Koszykówki. Ma podobne usposobienie do mnie, czyli jest zawodnikiem nastawionym na obronę i lubiącym wykonać swoją robotę w defensywie. Już zaczął nam pomagać, ale widać też po nim dużą wiedzę koszykarską. Potrafi to wykorzystywać. Jego pierwsze mecze dla Kinga może nie były najlepsza, ale od pierwszego występu potrafił nam pomagać i wygrywaliśmy. To nie jest też tak, że on przyszedł w bardzo złym momencie dla naszej drużyny. Uważam, że przyszedł w dobrym okresie, bo my cały czas nie jesteśmy jeszcze jednością, a na takie sklejenie całej układanki musimy jeszcze poczekać. Obecnie jesteśmy na etapie, że wszyscy się rozwijają, szukają swojego miejsca, poznają swoje role i to jest idealny moment, by do nas dołączyć i wspólnie budować siłę drużyny.