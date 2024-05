Za wysadzaniem bankomatów stały grupy przestępcze i pewien kwartet. Prokuratura ma dowody

Akt oskarżenia skierował do sądu wielkopolski pion Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz włamań do bankomatów usłyszeli czterej mężczyźni w wieku od 37 do 55 lat, wcześniej mieszkający w województwie dolnośląskim i lubuskim.

Jeden z członków zorganizowanej grupy przestępczej odpowie dodatkowo za kradzieże dziewięciu aut w Niemczech w 2017 r.

Do wysadzania bankomatów dochodziło w nocy, głównie w małych miejscowościach na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Sprawcy na miejsce zdarzenia przyjeżdżali samochodem w bagażniku, którego przywozili prowizorycznie skonstruowane urządzenie służące do wysadzania bankomatu zbudowane m.in. z butli gazowych.