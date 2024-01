Za kilka tygodni ma być gotowa pełna lista priorytetów inwestycyjnych zachodniopomorskiego

Na spotkaniu zespołu obecni byli przedstawiciele rządowej koalicji i opozycji z PiS. W spotkaniu brali też udział wojewoda zachodniopomorski, jego zastępcy i przedstawiciel marszałka województwa.

- Szczególnie cieszy obecność parlamentarzystów z PiS - mówi poseł Artur Łącki, przewodniczący zespołu parlamentarnego. - Bo nam nie chodzi o "robienie" polityki, a o dobro regionu, a o to musimy dbać wszyscy.

To było drugie posiedzenie zespołu w tej kadencji. Co do priorytetów była zgodność. Parlamentarzyści ustalili, że wspólnie przygotują 10 najważniejszych punktów dla Pomorza Zachodniego.