Za kilka dni rusza Puchar Świata w karate. Zawodnicy zjeżdżają do Szczecina

Na czele Komitetu Organizacyjnego Pucharu Świata WUKF w Szczecinie stoi Paweł Bombolewski, będący wiceprezydentem Europejskiej Unii Federacji Karate-Do (EUKF), przewodniczącym Komisji Karate Zawodowego (WUKF Professional), a także prezesem Polskiego Zjednoczenia Karate i Klubu Karate Bushikan. Tak mówi o zbliżającym się wydarzeniu:

- Zewsząd płyną do nas gratulacje, bo na całym świecie jesteśmy jedyną imprezą tego kalibru w Karate, której udało się przetrwać w gąszczu zawirowań związanych z epidemią koronawirusa. Nasz Komitet musiał sprostać nie lada zadaniu, próbując zorganizować przedsięwzięcie tej skali w czasach epidemii i często zmieniających się ministerialnych przepisów dot. m.in sportowych eventów. To najbardziej prestiżowe wydarzenie tego roku w Szczecinie i żywię głęboką nadzieję, że powtórzymy nim sukces organizacyjny z 2014 r., kiedy gościliśmy w naszym Mieście 1400 zawodników z aż 34 krajów podczas Mistrzostw Świata Dzieci, Kadetów i Juniorów, które otwierał sam były Prezydent RP Lech Wałęsa. Teraz zawodników jest mniej z oczywistych względów - z racji obostrzeń nie wjadą do nas choćby kraje spoza Unii Europejskiej. Wciąż jednak będzie to bardzo mocna impreza, z wymiernymi korzyściami promocyjnymi i ekonomicznymi dla Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego - mówi Paweł Bombolewski.