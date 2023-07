Za dwa miesiące wystartuje szczeciński challenger - Invest in Szczecin Open

- Tegoroczna edycja raczej nie jest zagrożona - to w końcu edycja jubileuszowa i postaramy się wspólnie z miastem i innymi partnerami zapewnić niezbędny budżet - mówił nam na początku roku Krzysztof Bobala, dyrektor turnieju. - Rozmawiamy z różnymi firmami i staramy się pozyskać nowego sponsora tytularnego lub kilku większych sponsorów głównych - zaznaczał Krzysztof Bobala.

Na szczęście już wcześniej można było być spokojnym o jubileuszową 30. edycję. Miasto, które jest jednym z ważniejszych partnerów, miało zabezpieczone środki w budżecie na to wydarzenie, które nie da się ukryć, jest sportowym oczkiem w głowie wielu osób.

Największa zmiana jest oczywiście w nazwie, której kibice mogą nie rozpoznać w pierwszym momencie. Przez kilkadziesiąt edycji i prawie 30 lat sponsorem tytularnym był bank Pekao SA, ale ścieżki organizatorów oraz partnera się rozeszły (pisaliśmy o tym już w lutym). Teraz jest nim projekt promocyjny miasta Szczecin - Invest in Szczecin.

I to się udało. Głównym sponsorem jest wspomniana inicjatywa - Invest in Szczecin.

Nie zmienił się natomiast termin wydarzenia. Niemal zawsze odbywa się ono w połowie września, i podobnie będzie także w tym roku. Kibice powinni zarezerwować sobie dni 11-17 września, a jeżeli chcą obejrzeć eliminacje, to nawet dwa dni więcej.

Przypomnijmy, że szczecińska impreza jest największym tego typu wydarzeniem w kraju i jednym z najstarszych. Jednak nie tylko doświadczenie jest walorem turnieju, także atmosfera, kibice, samo miasto i ten rodzinny, przyjacielski klimat, który towarzyszy imprezie od jej początku. Organizatorzy często podkreślają, że najbardziej cenią sobie opinie samych zawodników, a ci naprawdę chętnie odwiedzają, a co ważniejsze wracają do Szczecina. Między innymi dzięki ich pozytywnemu odbiorowi i masie innych rzeczy, które dzieją się wokół imprezy, szczeciński turniej już kilkukrotnie wybierany był najlepszym challengerem na świecie (odbywa się ich w każdym roku grubo powyżej 100). A to już wyróżnienie, z którym trudno dyskutować.

W poprzednim roku pula nagród w Pekao Szczecin Open wynosiła prawie 150 tysięcy dolarów, teraz ma to być 160 tysięcy dolarów.

Oprócz zmagań profesjonalistów turniej Invest in Szczecin Open niesie ze sobą także zmagania amatorów, artystów, biznesmenów. Nie brakuje atrakcji przeznaczonych specjalnie dla dzieci czy codziennych koncertów, które są zwieńczeniem każdego dnia na kortach przy al. Wojska Polskiego.