Wzgórze Kupały w Szczecinie po wielkich porządkach [ZDJĘCIA]

Dla rekordzistów w zbieraniu śmieci czekały nagrody. Były to książki, kubki, naklejki i kilka słoików Paprykarza Szczecińskiego. Wielkie sprzątanie zakończyło się ogniskiem z kiełbaskami.

Akcja była prowadzona ze stowarzyszeniami: Pomorskie Towarzystwo Historyczne, Inicjatywa Żelechowa, Nasze Golęcino, Skolwin i My oraz z Radą Osiedla Golęcino-Gocław.

Historia Wzgórza Kupały

- To historyczne miejsce, które 6 września 1825 roku odwiedził następca tronu Prus, Fryderyk Wilhelm IV (1795-1861) wraz z małżonką Elżbietą Ludwiką Wittelsbach (1801-1873). To właśnie na jej cześć nazwano jedno z golęcińskich wzgórz Wzgórzem Elżbiety (nm. Elisenhöhe), a ulicę biegnącą u jego stóp Elisenstrasse (obecnie ul. Świętojańska) - wyjaśnia Marek Łuczak. - Już wówczas był to punkt widokowy górujący nad Golęcinem, który, w 1843 roku, zakupiło za 4500 talarów Towarzystwo Julo. Rok później burmistrz Schellehn założył spółkę Frauendorfer Weinberg i otworzył tu restaurację z kawiarnią. Lokal słynął z dobrej kuchni i cukierni, a z jego tarasu rozpościerał się wspaniały widok na Odrę z jeziorem Dąbie oraz Puszczę Bukową. W każdą niedzielę i środę odbywały się tu koncerty i tańce. Restauracja mieściła się w dwukondygnacyjnym budynku z wieżyczkami w narożnikach. Przez ponad stulecie funkcjonowania lokal był własnością miasta Szczecina. Lokal rozebrano po wojnie. Obecnie zachowały się jedynie betonowe ściany oporowe tarasu restauracji.