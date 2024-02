Wyślij piękną kartkę swojej Walentynce. Kartki z życzeniami do pobrania za darmo i wysłania SMS-em, Messenger, WhatsApp

Piękne kartki na Walentynki 2024

Kiedy pierwszy raz Cię ujrzałem,

moje serce mocniej zabiło.

Sam się tego nie spodziewałem,

moje życie się w mgnieniu odmieniło.

Dziś, w święto zakochanych, na oczy przejrzałem

i chcę Ci powiedzieć, że się zakochałem.

MOJA WALENTYNKO!

***

Kiedy szukasz ucieczki przed światem

I zamykasz się w samym sobie,

To pamiętaj, że po to jest miłość,

Aby dać ją drugiej osobie!

***

Raz są w roku Walentynki,

Więc dla Swojej dziewczynki

Moc uścisków niesie wciąż

Zakochany wiecznie - mąż

***

Gdy Cię widzę to się wstydzę.

Gdy słyszę Twój głos, to czerwieni mi się nos.

Więc tą kartką mówię, że Cię bardzo lubię.

***

Miłość to wielkie słowo,

I ten je tylko rozumie,

Kto raz kochał I więcej kochać nie umie.

***

Ja Cię nigdy nie zapomnę,

Chociaż będę o 100 mil,

Ja Cię kocham, kochać będę,

Do ostatnich życia chwil.

***

Życzenia walentynkowe

Z okazji Dnia Walentego,

ślę całusa ogromnego.

Kocham Cię swym sercem małym,

jesteś dla mnie światem całym.

***

Jak wyrazić to, co czuję?

W myślach pustka, w sercu ogień

Wiem, że Ciebie potrzebuję,

by lepszy był każdy życia dzień.

***

Kocham Cię bardzo

przez wszystkie dni w roku,

więc w walentynki

daj mi święty spokój!

Choć się boję odrobinkę,

ślę do Ciebie walentynkę,

bo nadzieję cichą mam,

że Ci troszkę szczęścia dam!

W kawiarence przy deserze,

na kolacji, na spacerze,

o północy i w południe

będzie nam ze sobą cudnie!

***

Przy blasku księżyca, przy nocnej ciszy

mówię do Ciebie, Ty mnie nie słyszysz.

I nawet nie wiesz, że ktoś o tej porze

myśli o Tobie, bo spać nie może.