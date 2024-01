Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 9.01

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Otwocka 28 do 30, Gierczak 36 do 38. 15.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Tczewska 7, 7b, 7c. 15.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Niklowa 12, 12c. 15.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Karpacka dz.nr 61/22, 61/25, 61/30, 61/33. 11.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szczecińska 25a. 10.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Boguchwały 5, 6, Asnyka 19. 10.01 od godz. 8:00 do 15:00

Borzysław, Stawno, Książ, Strażnica 10.01 od godz. 13:30 do 14:30

Borzysław, Stawno, Książ, Strażnica 10.01 od godz. 8:30 do 9:30

Gostyniec dz.nr 124/10 124/11 124/18 124/17 124/12 124/13 124/15 124/16 10.01 od godz. 8:00 do 14:00

Koszewko nr 1, 2 oraz działki 47 i 2/28 10.01 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, ul. Ku Słońcu 43 do 49. 19.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Struga 5, 7, Kmiecika 1. 17.01 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Sąsiedzka 16, krótkotrwałe zaniki zasilania. 17.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Goleniowska 67. 16.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Owocowa 14, dz.nr 4/2, 26, 27, odbiorcy zasilani ze złącza nr 24319 oraz 06895. 16.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Przestrzenna 75, odbiorcy zasilani ze złącza nr 57444, 52424. 16.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Południowa 23. 15.01 od godz. 8:00 do 15:30

Koszewko 10.01 od godz. 8:00 do 14:00

Uniemyśl, 68b, 69f, dz.nr 435, 444/6, odbiorcy zasilani ze złącza nr 45936. 10.01 od godz. 8:00 do 15:00

Żarowo ul Łubinowa działki numer 2013/18 i 203/19 16.01 od godz. 8:45 do 15:45

Wierzchląd 17.01 od godz. 14:00 do 16:00

Wierzchląd 16.01 od godz. 8:00 do 9:30

Tychowo nr 59 15.01 od godz. 11:30 do 13:30

Dolice ul. Ogrodowa od numeru 40A do numeru 44D, garaże, działka nr 662 15.01 od godz. 9:00 do 13:00

Grzędzice ul Jeziorna 2A, działki numer 116/13 i 118/13 15.01 od godz. 8:45 do 14:45

Ognica 59, 62, 65 (58), 63/1, 63. Dobrzany ul. Długa 6 11.01 od godz. 9:00 do 15:00

Wapnica działki numer 756/73, 756/80, 756/79, 756/77, 756/68 10.01 od godz. 8:30 do 13:30

Tanowo, ul. Leśna, Parkowa, Majowa, Jeziorna, Wojska Polskiego, Zwycięstwa, Radosna, Szczecińska od 1 do 11, 72 do 76.

15.01 od godz. 8:30 do 10:30

Ustowo, dz.nr 73/2, odbiorcy zasilani ze złącza nr 18374.

16.01 od godz. 8:00 do 15:00

Stobno, 64, 65, 72, 73, dz.nr 100/14, 100/27, 100/28.

16.01 od godz. 8:00 do 15:00

Przęsocin, ul. Lazurowa dz.nr 322/1, 322/2, 344/2, 348.

16.01 od godz. 9:00 do 15:00

Przęsocin, ul. Szkolna dz.nr 229/2.

19.01 od godz. 8:00 do 15:00

Przęsocin, ul. Lazurowa 4 do 12 parzyste, 9 do 13 nieparzyste.

19.01 od godz. 8:00 do 15:00

powiat goleniowski

Długołęka

10.01 od godz. 9:00 do 10:30