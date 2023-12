Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 6.12

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Osiedleńcza 5 do 7/3. 7.12 od godz. 8:00 do 15:00

Załom, ul. Lubczyńska 37a do 37g, dz.nr 147/25. 6.12 od godz. 8:00 do 15:30

Wrzosowo od 25 do 33 oraz od 38 do 52a 6.12 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Ku Słońcu 43 do 49. 11.12 od godz. 8:00 do 15:00

Gryfino ul. Mieszka I-go nr 1 do 17 nieparzyste, 24 do 30 parzyste, 36, 38, garaże, Podgórna 4, Łużycka 63, Witosa 2, 4 do 8.

7.12 od godz. 8:00 do 10:30

powiat goleniowski

Nowogard ul. Poniatowskiego nr 31A, 31B, działka nr 244

6.12 od godz. 9:00 do 12:00

Kliniska Wielkie ulice Rzemieślnicza, Anny Jagiellonki, Leśna, Osiedlowa, Piastowska, Kolejowa, Południowa, Wiosenna, Klimatyczna FIRMA ASPROD Piekarnia i Cukiernia, Sklep ODIDO

6.12 od godz. 10:00 do 15:00

Goleniów ul. Szczecińska 8D (Bank), 8C (sklep Tanie Faje), 8B (sklep Cocodrillo)

8.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat pyrzycki

Giżyn

6.12 od godz. 13:00 do 14:00

Krzemlin od nr 1 do 8 i 30 do 39D, Krzemlin PGR, Krzemlin 17A do18A, 23A, 23B, Działka 66/1, 66/3; Krzemlin Antena GSM

7.12 od godz. 7:45 do 14:30