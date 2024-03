Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 6.03

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Świnoujście ul. Brzegowa, ul. Ludzi Morza, ul. Mostowa, ul. Wyspowa. 6.03 od godz. 14:52 do 17:00

W miejscowości Trzebiatów ul. Parkowa ogródki działkowe im. profesora Pieniążka. Za utrudnienia przepraszamy. 6.03 od godz. 9:00 do 17:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Pokoju 1a do 1d, dz.nr 9, ROD Złota Praha, ROD im. Pokoju. 8.03 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, ul. Dobrej Nadziei 1, 6, dz.nr 6/14, Wyspiarzy 23, Wiejska 44. 7.03 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, ROD Santocka, odbiorcy zasilani ze złącza nr 25173. 7.03 od godz. 8:00 do 15:00

Chomiec od 1 do 3. 3.06 od godz. 8:00 do 17:00

Wrześnica. 3.06 od godz. 15:00 do 17:00

Szczecin, ul. Szosa Polska przepompownia, odbiorcy zasilani ze złącza nr 10161.

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Metalowa 62g, 63, 63a sklep, dz.nr 3/14 parking.

11.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szosa Polska 88, 90, 94, dz.nr 182.

11.03 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Inowrocławska 3, 4, garaże.

12.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szczawiowa dz.nr 3/29, 3/59, 3/69.

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, Osiedle Kasztanowe 74a do 74g, 85 kościół.

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Pasieczna 2 do 12, dz.nr 65/2, 65/3, Rymarska 46 do 74 parzyste.

13.03 od godz. 8:30 do 14:30