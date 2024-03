Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 5.03

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat kołobrzeski

Wrzosowo od 45 do 53, 125/25, 60/4, dz. 123/78, 123/85, 123/93.

3.05 od godz. 8:00 do 14:00

Ustronie Morskie ulice Kolejowa , Kołobrzeska 1, 1a, 3, 5, 7, 33, 33A, 35, Koszalińska 1, 2, 2A, 4, 4A, 6, 8A, 10, Wiejska 57, 63, 75, 431, 436/3, 436/5.

3.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat sławieński

Palczewice 13.

3.05 od godz. 8:00 do 18:00

Malechówko 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, od 5 do 7, 7A, 8, 9, od 11 do 13, 13A, 13B, 13C, od 14 do 16, 16A, 17, 17/2, 18, 19, 19A, od 20 do 22, 22A, od 23 do 26, II, III, 18, 27, 46.

3.05 od godz. 8:00 do 18:00