Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 31.01

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat policki

Pilchowo, ul. Osowska 19b, 21a, 31, dz.nr 158/1, Wiejska 19a, 19b, dz.nr 159/5, 159/6, Nad Potokiem 32.

31.01 od godz. 8:00 do 15:00

Pilchowo, ul. Staroleśna 5a, 8, 8a, 8b.

31.01 od godz. 8:00 do 15:30

Bartoszewo, 1 do 3d, 4e, 4h, 5 do 8e, 10, 13 do 16, 21 dz.nr 26/5.

1.02 od godz. 9:00 do 13:00

Trzebież, ul. Osada Leśna dz.nr 26/2, 26/3, 26/18, 26/19.

2.02 od godz. 8:00 do 15:00

Tanowo, ul. Pocztowa 78 do 83c, dz.nr 296/7, 308.

2.02 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebież, ul. Osadników 29a, 29b, 31, 33 do 35a, 41 do 45, Polna 25, 27, 29, 38 wzwyż.

5.02 od godz. 8:30 do 14:30