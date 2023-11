Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 29.11

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (29.11 1:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Byszyno , 53/4, Moczyłki od 29 do 31, 31A, od 32 do 34, od 36 do 39, Przegonia 1, 1A, od 2 do 9, 9A, od 10 do 14, 17, 21, 53/3, dom, 0066-24/2, 066-31/2, 24/2 - garaż, 51/2, DZ. 200/5.

29.11 od godz. 8:00 do 14:00

Karlino ulica Słoneczna , 0004-47/160.

29.11 od godz. 8:00 do 14:00

Pobądz 1, 3, 4, od 7 do 14, 17, 17 A, od 18 do 27, 10/1, Pobądz-29/1, Pobądz-65/2, Pobądź-66, Tyczewo 1, od 3 do 7, 7a, od 8 do 18, 128, 180, Tyczewo-158, Tyczewo-161, Tyczewo-222, Tyczewo-46, Tyczewo-57.

29.11 od godz. 8:00 do 10:00