Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 27.03

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat kamieński

Domysłów 2, 2a

27.03 od godz. 8:00 do 14:00

Domysłów 48a

27.03 od godz. 9:00 do 14:00

Kołczewo Żwirowa 20, 22

28.03 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin

Szczecin, ul. Frycza-Modrzewskiego 1, 7 do 15 nieparzyste, Janickiego 18 punkt gastronomiczny, 19 sklep, dz.nr 6/4, 97, Rostworowskiego dz.nr 6/2.

27.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Janka Muzykanta 4, 6 do 21, 22 do 24f, 26, 28 do 30, przepompownia.

27.03 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin ul. Wita Stwosza 1, 2, Kossaka 2 do 4, 7, 9, 9a, 10c, 11.

2.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Baczyńskiego 1.

12.04 od godz. 8:00 do 15:00