Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.09

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Ubysławice od 7 do 9, od 16 do 22, 142/4, 142/4.

25.09 od godz. 8:00 do 13:00

powiat drawski

Żeńsko od 1 do 3, od 5 do 11, od 13 do 18, 14/34.

25.09 od godz. 9:00 do 14:00

Skąpe 1, 2, 149/5.

25.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Barnin 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 7, 8, 8A, od 9 do 15, 15A, od 16 do 18, 168/1, 172/9, 363, 375/1, 376, 436/13, 436/2, Będzinko , 0125-118/6, 121/12, 127/5, 127/6, 136/14, 436/12, dz. 375/1, Będzino , 168/1, Zagaje 4, 6, 6 GA, 6C, 6D, 6FF, 6H, 6L, 7, 7 G, 7E, 8, 8F, 0125-127/12, 0125-127/3, 118/7, 120/38, 120/42 120/43, 127/4.

25.09 od godz. 8:30 do 14:30