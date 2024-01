Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.01

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Ranowska 2a, 4, 5, dz.nr 74/1, Jana z Czarnolasu 2a. 26.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Ku Słońcu 43 do 49. 26.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Dzierżonia 70, 72, 72a, 72b. 25.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Kraszewskiego 1A, 1B, 3. 24.01 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Dworcowa 9, dz.nr 22/55, komora ciepłownicza. 23.01 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Dworcowa 9, dz.nr 22/55, 25/1, stacja ładowania, Św. Ducha 2. 23.01 od godz. 8:00 do 17:00

Szczecin, ul. Karpacka dz.nr 61/22, 61/25, 61/30, 61/33. 23.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Gdańska dz.nr 3/11, odbiorcy zasilani ze złącza nr 52149. 23.01 od godz. 8:00 do 15:30

Golinko Wodociągi, Barzkowice 19-23, 46, 47 25.01 od godz. 8:30 do 13:30

Suchanki , Suchań Kolonia ,Tarnowo, Modrzewo 25.01 od godz. 13:00 do 14:00

Suchanki , Suchań Kolonia ,Tarnowo, Modrzewo 25.01 od godz. 8:00 do 9:00

Żarowo ul Łubinowa działki numer 203/7, 203/8 23.01 od godz. 13:00 do 15:00

Kunowo działki numer 30/5, 42, 47, 49, 51/1 23.01 od godz. 8:00 do 13:00

Szczecin, ul. Sąsiedzka 16, krótkotrwałe zaniki zasilania. 29.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Anny Marii 3, Joanny 5, Inspektorowa dz.nr 23/11. 29.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Dzielnicowa 39 do 45 nieparzyste. 26.01 od godz. 8:00 do 15:00

Skalin Osiedle nr 32H 25.01 od godz. 13:00 do 15:00

Modrzewo 25.01 od godz. 12:00 do 15:00

Jęczydół ul Malinowa 4

26.01 od godz. 12:00 do 14:00

Chociwel ul. Rynkowa nr 5; 15; 3k; 10N

30.01 od godz. 8:00 do 16:00

powiat gryfiński

Żelewo, od nr 27A do 44f, ul. Miedwiańska od nr 53 do 75, Sosnowa, Plażowa, Leśna.

23.01 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowość Białęgi

23.01 od godz. 9:00 do 14:00

Żabnica, ul. Krótka dz.nr 140/2, 141/4, odbiorcy zasilani ze złącza nr 72371 oraz 0115412.

24.01 od godz. 8:00 do 15:30

Jelenin 44a

24.01 od godz. 9:00 do 14:00

Gryfino, ul. Mazowiecka 16 do 30 parzyste, dz.nr 285, 286, 363, 364.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00

Gozdowice

25.01 od godz. 9:00 do 14:00

Dębce, nadajnik GSM.

29.01 od godz. 8:00 do 14:00