Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 22.09

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Bardy 29, 30, 169, Dębogard 1, 1B, 2, od 4 do 7, 9, od 11 do 13, 16, od 18 do 24, 40, 118, 121, 128, 20, 27, 39/1, 40/3 (GPO), 59, 78, 83, 82. 22.09 od godz. 8:00 do 14:00

Byszkowo od 1 do 12, obr. Trzciniec-125/20. 22.09 od godz. 9:00 do 14:00

Klępczewo 1, 1A, 1B, 1C, 1C/8, 1D, 1E, 2, 2/10, 3, od 5 do 7, od 9 do 18, od 20 do 24, 28, 21/53, 9/82. 22.09 od godz. 8:00 do 14:00

Chrapczew 21, 26, Czyste 3, 4, 4A, 4B, od 5 do 7, 12, 12/3, 12/4, 14. 22.09 od godz. 9:00 do 13:00

powiat koszaliński

Kościernica 16/1, 89/3, 89/7, Mirotki 1, 2, 5.

22.09 od godz. 8:00 do 16:00

Mokre 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, od 7 do 10, 10 B, 11, 12, 12C, 13, 14, 14H, 15, 15A, od 16 do 19, 19B, 20, 20A, 20b, od 22 do 24, 24A, 25, 26, 96, 100/4, I, II, 103/5, 107/3, 156, 16, 26/19, 26/7, 69/1, 71/1, 85/1, 93/11, 93/13, 99, Szczeglino 19, Szczeglino Nowe od 1 do 3, 3B, od 4 do 10, 10C, 12, 14, 14A, 15, 15A, od 16 do 18, 18B, 35/9, 55, 75/10, 57/1, 98/5.

22.09 od godz. 8:00 do 16:00

Chlebowo od 2 do 6, 9, 11, 17, 18, 20, od 24 do 27, Chlebowo-348, Chlebowo-38/1, Chlebowo-43/1, Głodowa , Głodowa-74, Nowosiółki od 1 do 5, 7.

22.09 od godz. 8:00 do 15:00