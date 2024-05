Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.05

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (21.05 3:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Mielenko Drawskie , dz. 40/4 49, Woliczno 1, 2, 2"A", 2A, 3, 3A, od 5 do 10, 10A, 30A, 2/1, 241, DZ. 22/1, dz. nr 242. 21.05 od godz. 9:00 do 14:00

Rakowo od 50 do 53, Rakowo-2/40. 21.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat sławieński

Wiekowice od 1 do 3, 3A, od 4 do 14, od 62 do 65, 65a, od 66 do 72, 72A, od 73 do 77, 35, Wiekowo 38, 44, II.

21.05 od godz. 8:00 do 17:00

powiat koszaliński

Grzybnica od 1 do 3, 3A, od 4 do 12, 14, 14A, od 15 do 17, 17"A", 18, 19, 21, 22, 10/36, DZ. 10/16.

21.05 od godz. 8:00 do 18:00

Bożenice 1, Komorowo od 1 do 5, 5/2, 5A, od 6 do 9.

21.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin

Szczecin ul. Truskawkowa 5 do 11.

21.05 od godz. 8:00 do 15:00