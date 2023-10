Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 18.10

Gdzie obecnie (18.10 11:02) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat kołobrzeski

Świelubie od 1 do 4, od 6 do 10, 93/4.

18.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Skrzeszewo , 43/1, Smolne od 1 do 6, ,,koniec wsi", 18, 382, 7/4, Wierzchominko od 12 do 16, 18, 19, 19B, 20, 21, od 23 do 25, 122/1, Wierzchomino 3, od 5 do 7, 9, 10, 10A, od 11 do 13, 13/1, od 14 do 16, od 18 do 20, 20A, 20B, od 21 do 33, 35, od 37 do 40, 40A, od 42 do 44, 44A, od 45 do 48, od 50 do 53, 55, od 57 do 59, "200", ., 0010-151/1, 107/2, 177, 180, 188/1, 195/1, 21/2, 33/4.

