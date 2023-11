Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 15.11

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (15.11 9:13) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Dąbrowa 2, 13, od 15 do 24, 26, od 28 do 31, 31A, od 33 do 42, 42A, od 43 do 45, 45A, od 46 do 53, 62, 62B, 63, 63A, 63B, 63C, 64, 64A, 65, 66, 66 C, 66B, 17, 17/2, 346,349, DZ. NR 112/2. 15.11 od godz. 8:00 do 18:00

Sowno 1, 1A, 1B, od 2 do 4, 4A, od 5 do 16, b.d.. 15.11 od godz. 8:00 do 14:00

Kawno 1, 2, 2A, od 3 do 8, 10, 13, 18, 18A, 18/3, 2/11, 24/2, 24/3, 7/2, Pękanino , 21/4, 25/4 , 26/2. 15.11 od godz. 8:00 do 18:00

Jadwiżyn 1, 2, 2 A, 3, 3a, 4, 0087 Kłanino-62, Kłanino-47, Kłanino-62, Kłanino-62/1, Kępiste od 1 do 5, 209, 210/5, Kłanino 1, 2, 4, 5, 7, 8 A, od 9 do 12, od 15 do 19, 24, 25, 25/4, od 26 do 29, 29 A, 29A, od 30 do 35, 35 A, od 36 do 41, 41 A, od 42 do 44, 44 A, od 45 do 48, 48 A, od 49 do 54, 55 A, 55 B, 55A, 55B, 235/8, 239/1, DZ. 181, DZ. 239, Kłanino-120/3, Kłanino-178, Kłanino-179/2, Kłanino-243. 15.11 od godz. 8:30 do 14:30

Rzyszczewo 1, od 3 do 6, od 8 do 13, 16, 17, 19, 58/5, 62/5, 69/1, Wygoda 1, 3, od 5 do 7, 9, 12, 13, .-541, 111/1, 540, 542/2, 542/3, 542/4. 15.11 od godz. 8:00 do 14:00

Osówko od 29 do 34, 135/1, Centrala.

15.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat świdwiński

Brusno 27, Karsin 1, 2.

15.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat drawski

Pepłówek od 1 do 6, od 9 do 11, od 13 do 16, od 18 do 22, 22a, 23, 24, 24A, od 25 do 28, 30, 31, 33, 60/1, DZ. 57/2, DZ. 58, Pępłówek-66/1, 66/2, Poźrzadło Wielkie 2, od 45 do 52, 228/4, 267/2.

15.11 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kołobrzeski

Kinowo od 1 do 8, od 11 do 14, 16, 17, od 19 do 25, 143, 162, 169/1, 36/2, 38, 5, 51/1, 51/2, 6, 7.

15.11 od godz. 8:00 do 14:00

Aktualnie nie ma informacji o planowanych wyłączeniach prądu w naszym województwie.