Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 14.05

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Chłopska 21 do 28, parking, garaże, myjnia, dz.nr 54, Czerwona 25, 59, garaże. 15.05 od godz. 8:30 do 12:30

Szczecin, ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 40 oficyna.

17.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Somosierry 10e do 14, 15b, 44c, 45, 45a.

17.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Żniwna 55/1, 55/2.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Jana z Czarnolasu 3 do 5a.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Wiarusa 38, 42.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Truskawkowa 5 do 11.

21.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Miodowa dz.nr 22/19.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat policki

Podgrodzie, ul. Podgrodzie 16, 19, 20, 23 do 23b, 23f, 31 do 36, 38, 40 do 44 parzyste, 45 do 48, 51, 52, 55, 61, 63, 67 do 73 nieparzyste, 74, 76, 80, przepompownia, przystań, dz.nr 101/12, 101/15, 101/35, 101/36, 101/62, 101/90, 101/92, 101/127, 101/141, 101/154.

14.05 od godz. 8:00 do 19:00