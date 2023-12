Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 10.12

Czy są planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 10.12? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 10.12. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat pyrzycki Pyrzyce ul. Lipiańska 53, 53A, 53B, 53C, 53D

11.12 od godz. 8:00 do 14:30 Szczecin Szczecin, ul. Ku Słońcu 43 do 49.

11.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Struga 3, Kmiecika 2.

11.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Karpacka dz.nr 61/22, 61/25, 61/30, 61/33.

11.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Struga 5, 7, Kmiecika 1, 3.

11.12 od godz. 8:00 do 14:00 Szczecin, ul. Stacyjna 2, 2a, odbiorcy zasilani ze złącza nr 10021ra05.

12.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Kolumba 3 do 13, 68 do 73, 79 do 83, 86 do 89, dz.nr 9/3, 9/4, pompownia ścieków, odbiorcy zasilani ze złącza nr 10281, 17554, 20174, 20176.

12.12 od godz. 8:00 do 18:00

Szczecin, ul. Struga 17, Piskorskiego 9.

12.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Heyki 15 do 18, Bulwar Maurycego Beniowskiego 1.

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Mirabelki 20, dz.nr 10/7, 10/8.

15.12 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Sienkiewicza 6a, 6a/2, 8.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Sienkiewicza 1 do 4a, 7, Lindego 23, 24.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Wieniawskiego 15 do 15/3.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kamieński Wrzosowo ul. Wakacyjna 48, 57

11.12 od godz. 12:00 do 16:00 Radawka 64, 64a

12.12 od godz. 9:45 do 12:00

powiat gryfiński miejscowość Kłosów gmina Mieszkowice, numery od 1 do 37.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00

Gryfino, ul. Wiosenna dz.nr 176/12, 176/13, 760, 761.

13.12 od godz. 8:00 do 15:00 Chwarstnica, ul. Gryfińska 1 do 4, 6 do 9, Sportowa 2 do 4, 6, 8,10, stacja PKP, dz.nr 467/2, Leśna 1, 1a, 3, Okrężna 6 do 6/2.

14.12 od godz. 9:00 do 14:00 Kłosów gmina Mieszkowice, numery od 39 do 47.

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat stargardzki Grzędzice ul Złota

13.12 od godz. 8:00 do 14:30 Grzędzice ul Złota 15, 17

13.12 od godz. 8:00 do 13:00 Kobylanka Osiedle Makowe nr 33b

14.12 od godz. 8:00 do 11:00 Golczewo działka numer 31/9

14.12 od godz. 10:30 do 14:00 Kicko nr 39c, 39d, 39e, działki nr 83/9 i nr 83/11

15.12 od godz. 9:00 do 14:00

Grabowo numery 29P, 29R, 29T, 29TA, działki numer 88/24, 88/25, 88/26, 88/27, 88/28, 88/29, 88/32, 88/33, 88/34, 88/43, 88/44, 88/45, 88/46, 88/47, 88/48

18.12 od godz. 8:45 do 13:00 powiat policki Police Jasienica, ul. Świętego Marcina 12, 13, dz.nr 387/2, odbiorcy zasilani ze złącza nr 46252.

13.12 od godz. 8:00 do 15:30 powiat goleniowski Żółwia - cała miejscowość dz. 461, 2, 1, 2AA, 2A, 2b, 2C, 2D, 2e, 2g, 2F, 2h, 2i, 2j, 2m,2r, 3, dz. 471, 8, 10, 12, 3c, 3D, 3a, 3, 5, 5a, 5b, 7 - Ferma Drobiu, dz. 511/6, 14,14A, dz. 510/1, 12B, 12M, 12K, 12j, 12C, 12D, 12E, 12F, 18, 6 Ferma Drobiu Kurnik, 24 dz. 518/8 miejscowość Marszewo 1AA, dz. 48/2, 1W, 1a, 58, 1c, 1z, 1d, 1, 1h, 1b, 1f, 1L, 1i, 1g, 1u, 1s, 1r, 1p, 1o, 1m, 2g, 2f, 2e, 2d, 2u, 2, 2a, 2n, 56m, 3, 56, 4, 4A, 26D, 5, 5a, 26B, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 19A, 19CE, 20a, 20, 21, 22, kościół, 23, 23a, 23b, 23c, 24B, 24a, 24, 25B, 25A, 25, 27, 28, 29C, 29, 30, 32, 32A, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41A, GWiK Goleniów przepompownia ścieków PS3, 26B, 26D. Miejscowość Marszewo 43, koło łowieckie Łoś, dz. 27/10, dz. 27/7,44B, 44j, 44k, 44I, 44L, 56C, 44, 45, GWiK Goleniów przepompownia ścieków PS4, 31A, 31, dz. 15/4, 46a, 46, 4b, 49, 51, 53, 55, 55a, 55B, 55E, 55F, 48, 50A, 52, 52a, 54, dz. 341/57, GWiK Goleniów przepompownia ścieków PS5, 47L, 47H, 47F, 47E, dz. 341/47, 47B, 88

13.12 od godz. 9:00 do 10:30

Goleniów budynki na ulicy Ekologicznej 4 i 6. Osiedle Zielone Wzgórze.

14.12 od godz. 9:00 do 11:00 Borzysławiec Osiedle budynek nr. 24c

14.12 od godz. 12:00 do 14:00 Borowik 1, 2 (Gmina Przybiernów) (cała miejscowość). Stacja Borowik KSZR 9768345

15.12 od godz. 8:30 do 14:30 Krokorzyce 3, 2, 2a, 1, 1a. (Gmina Stepnica)

15.12 od godz. 8:30 do 14:30 Żdżary nr 24

19.12 od godz. 9:00 do 13:00 Przemocze działka nr 192

20.12 od godz. 9:00 do 13:00 Świnoujście Świnoujście ul. Norweska od 1 do 23; Jaracza 69 do 77; Wrzosowa 1 do 8

14.12 od godz. 9:00 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

