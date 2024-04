Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 3.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Frycza-Modrzewskiego 1 do 21, Janickiego 15 do 20, sklep, punkt gastronomiczny, dz.nr 6/4, 80 garaże, 97, Rostworowskiego 21, dz.nr 6/2. 9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Cytrynowa, ul. Borsucza 12, 28B do 28E, 45, dz.nr 44. 6.04 od godz. 9:00 do 13:00

Żórawie Szczawno 19 do 23. 5.04 od godz. 9:00 do 15:00

Szczecin, ul. Tczewska 8.

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Maciejowicka 36, dz.nr 14/11 skatepark.

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Słowackiego 1, 1a kościół, 2.

9.04 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin ul. Baczyńskiego 1.

12.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat policki

Police ul. Energetyków 6, dz.nr 3074/4.

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Nowe Warpno, ul. Miroszewo 2 do 15, dz.nr 207/4, 907 do 909, 913 do 918, 923 do 929, 931.

5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Tatynia, 123, 127, dz.nr 24/2.

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Przecław nr 113.

10.04 od godz. 8:00 do 15:00