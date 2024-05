Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 29.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 29.05? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w zachodniopomorskim.

Gdzie obecnie (29.05 1:05) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Szczecin Szczecin ul. Zygmunta Chmielewskiego. od 28.05 godz. 15:40 do 29.05 godz. 1:30

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat łobeski Ugory od 1 do 4, 4A, 4C, 5, 6, 7 A, od 8 do 12, 12A, 101/4, 101/6, 38, 80/1, 84/3, 94.

29.05 od godz. 10:00 do 13:00 powiat białogardzki Redlino od 18 do 27, od 29 do 36, 51, 52, 54a, 407/2, 509/3.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat drawski Stare Worowo 1, 1A, 1B, 1C, 2, od 4 do 6, 7A, 7B, 8, 11, od 13 do 15, od 17 do 19, 19A, od 20 do 23, 25, 140, Stare Worowo-144.

29.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat koszaliński Kurozwęcz od 1 do 6, 6/5, od 7 do 13, 13A, od 14 do 16, 10, 52/21, 52/22, dz. 43/43, Sieranie od 1 do 4, 4A, od 5 do 7, 7/6, 7A, 8, 11, 11A, 12, 12/1, 13, 15, 16A, 16B, 147, 0076-144/13, 134/7, 147/8, Zegrze Pomorskie 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, od 5 do 7, 7A, od 8 do 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 13A, od 16 do 20, 20/3, od 21 do 23, 23/1, 24, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, od 26 do 31, 31B, 31C, 32, 32a, 32A, 32B, 33, 34, od 36 do 39, 113/17, 114, 118/30, 118/8, 43/43, 53/4, 63,64, DZ. 118/35.

29.05 od godz. 9:00 do 15:00

powiat szczecinecki Gwiazdowo , Luboradza od 2 do 4, 6, 7, 273, 273/7, dz. 273/11, Nowe Koprzywno 9, Parchlino od 2 do 11, 13, 14, 2/35, Parchlino-2/8.

29.05 od godz. 7:00 do 11:00

Mieszałki 13.

29.05 od godz. 9:00 do 14:00 Szczecin Szczecin, ul. Średnia 15, 16, Ziemska 17, 19, 21, 23, dz.nr 242, 245, 268/1, 268/6.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Nehringa 60c, dz.nr 8/20.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Harnasiów 4i, 4j, Samborska dz.nr 7/10, 7/11.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Maciejowicka 2 do 8 parzyste, Kosynierów 1 do 6.

29.05 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin, pl. Zawiszy Czarnego 3 do 5.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Poronińska 1 do 1b, Chobolańska 45.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Szosa Polska 100, ROD Neptun.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Inwalidzka 56, 58.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Brodzińskiego 32 do 34, 39 do 42, 45, 63, 76 do 79, 81 do 84.

4.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Miodowa dz.nr 22/19, odbiorcy zasilani ze złącza nr 20865.

4.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Jelenia 5 do 34, Bobrowa 24, 26.

4.06 od godz. 8:30 do 14:30 powiat stargardzki Niedźwiedź ul Słowicza numery 8, 14, 16, 18

29.05 od godz. 8:00 do 11:30 Tychowo numery 33A, 33C, 33D, 33M , Tychowo działki numer 159/4, 160/3, 160/4 ,160/5 , 160/6

29.05 od godz. 8:30 do 13:30

Kobylanka 8 Marca nr 29, 30, 31, 32

29.05 od godz. 8:30 do 14:00 Parlino działka nr 56/2

29.05 od godz. 9:00 do 10:00

Ognica nr : 56, 55, 54, 53, 50, 49, 45a, 44, 43, 42, 41, 45, 40, 39, 38, 36, 35, 34, 33A, 33, 37, 32,

29.05 od godz. 9:00 do 14:00 Lubowo działki numer 85/6, 85/12 , Lubowo numery 4ZA, 4T

29.05 od godz. 10:30 do 15:30 stacja Dolice Wysypisko 40201 i farma fotowoltaiczna Dolice Północ 9771556

5.06 od godz. 8:30 do 13:30 Morzyczyn ul Żurawia

7.06 od godz. 8:30 do 12:30 Stargard odbiorcy zasilani ze stacji 4845 Luxpol

8.06 od godz. 8:00 do 22:00 Stargard odbiorcy zasilani ze stacji 40266 Luxpol 2 (sklep meblowy BRW)

9.06 od godz. 13:00 do 22:00 powiat goleniowski Goleniów ul. Dębowa nr 2, 4, 6, 8 ul. Świerkowa nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

31.05 od godz. 8:00 do 14:00

Budzień

31.05 od godz. 8:00 do 14:00 Stepnica ul. Bolesława Śmiałego nr : 2, 4, 6, 8, 3, 10, 5, 7, 12, 9 ul. Bolesława Chrobrego nr : 26, 24, 22, 16, 16A, 14, 10, 8, 1, 5

3.06 od godz. 8:00 do 14:00 Rurzyca ulice Parkowa, Jaśminowa, Spacerowa, Wesoła, Wierzbowa, Kolista, Jesionowa, Orzechowa, Jesienna, Jagodowa, Dębowa, Wiązowa, Farmerska, Goleniowska od numeru 1 do 55. Kliniska Wielkie ulice Piastowska, Letnia, Zimowa, Północna, Klimatyczna, Wiosenna, Południowa, Pogodna, Osiedlowa, Kolejowa, Leśna, Rzemieślnicza Anny Jagiellonki, Księżnej Dąbrówki, Zaścianek. Pucko, Pucie

5.06 od godz. 10:00 do 10:45

powiat gryfiński Sobieradz 20c, 32, dz.nr 283/2.

3.06 od godz. 8:00 do 14:00 wyłączeni odbiorcy Pałac Krzymów, działka 3/12

5.06 od godz. 8:30 do 17:30 powiat policki Siadło Dolne, dz.nr 16/3, 16/4, 16/6, 16/8, 16/12, 16/13, 16/17, 16/18.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

