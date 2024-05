Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 28.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (28.05 20:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Maciejowicka 2 do 8 parzyste, Kosynierów 1 do 6. 29.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, pl. Zawiszy Czarnego 3 do 5.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Poronińska 1 do 1b, Chobolańska 45.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szosa Polska 100, ROD Neptun.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Inwalidzka 56, 58.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Brodzińskiego 32 do 34, 39 do 42, 45, 63, 76 do 79, 81 do 84.

4.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Miodowa dz.nr 22/19, odbiorcy zasilani ze złącza nr 20865.

4.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Jelenia 5 do 34, Bobrowa 24, 26.

4.06 od godz. 8:30 do 14:30

powiat stargardzki

Niedźwiedź ul Słowicza numery 8, 14, 16, 18

29.05 od godz. 8:00 do 11:30