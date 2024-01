Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 26.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 26.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w zachodniopomorskim.

Gdzie obecnie (26.01 3:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat koszaliński Stare Bielice ulice Koszalińska, Podgórna, Wspólna. od 25.01 godz. 23:41 do 26.01 godz. 4:30 Niekłonice. od 25.01 godz. 23:41 do 26.01 godz. 4:30

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat koszaliński Cewlino ulica Wiejska 10 1, 1B.

26.01 od godz. 8:00 do 15:00 Rzeczyca Wielka 9, od 11 do 13, 4/3.

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat szczecinecki Łęknica 4, 47, 48, 49b, 50, 50 A, 50 B, 50 C, 50B, od 51 do 55, 55A, 56, 57, 247, 242/32.

26.01 od godz. 9:00 do 12:00 Łeknica 47, 50, 51, 57A, Łeknica-160.

26.01 od godz. 9:00 do 12:00

Szczecin Szczecin, ul. Ku Słońcu 43 do 49.

26.01 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Ranowska 2a, 4, 5, dz.nr 74/1, Jana z Czarnolasu 2a.

26.01 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Dzielnicowa 39 do 45 nieparzyste.

26.01 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Anny Marii 3, Joanny 5, Inspektorowa dz.nr 23/11.

29.01 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Sąsiedzka 16, krótkotrwałe zaniki zasilania.

29.01 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Dubois 1, 3, stacja ładowania pojazdów.

30.01 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Budziszyńska 25 do 25b, 29 do 30b.

31.01 od godz. 8:30 do 15:00 Szczecin, ul. Somosierry 47b, 47c.

1.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Somosierry 5, 6e, 6f, 7, 7a, 47, 47a, 48 do 53, Wybickiego 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 do 28 parzyste, Łukasińskiego 25b, Kozietulskiego 6, 8, 14 do 30 parzyste.

1.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Harnasiów 4f do 4j, dz.nr 7/4, 7/10, 7/11.

1.02 od godz. 8:30 do 14:30 powiat goleniowski Goleniów ul. Miłosza nr : 4, 2, ul. Wolińska : 45, 47

26.01 od godz. 9:00 do 13:00 Maszewo kolonia numer 16, 15, 13C (działka 71), 13B, 14B, 14A, 13D, 13, 10, 14, 13, 12, 14C (działka 60).

30.01 od godz. 9:00 do 14:00 powiat pyrzycki Lipiany ul. Mickiewicza, Plac Wolności, Ciasna, Jedności Narodowej, Niepodległości 1-4,

26.01 od godz. 10:30 do 13:00 Krzemlin działki 137/1, 137/2, 274

2.02 od godz. 9:00 do 16:00 powiat stargardzki Jęczydół ul Malinowa 4

26.01 od godz. 12:00 do 14:00 Grabowo Osiedle numery 37K, 37G, 37M, 37F, 37E, 37S

29.01 od godz. 12:00 do 14:00

Chociwel ul. Rynkowa nr 5; 15; 3k; 10N

30.01 od godz. 8:00 do 16:00 Golinko Wodociągi, Barzkowice 19 do 23, 46, 47

30.01 od godz. 8:30 do 13:30 Lipnik ulice Żwirowa, Piaskowa, Skalna

31.01 od godz. 8:30 do 14:00 Grzędzice ul Stargardzka działka numer 124/10

31.01 od godz. 12:00 do 14:00 Kolin działka numer 511

2.02 od godz. 12:00 do 14:00 powiat gryfiński Dębce, nadajnik GSM.

29.01 od godz. 8:00 do 14:00 Gryfino, ul. Kujawska 12, Pomorska dz.nr 459/7, 459/8, 461/2.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00

Mieszkowice ulice Dobrawy (cała ulica) i Chojeńskiej (numery: 12, 47 i "Hotel Mróz")

30.01 od godz. 11:00 do 15:00 Gozdowice

31.01 od godz. 9:00 do 14:00 Kartno, ul. Końcowa 5, dz.nr 124, 127/8.

1.02 od godz. 8:00 do 14:00

powiat policki Police, ul. Wkrzańska 2.

30.01 od godz. 8:00 do 15:00 Police, krótkotrwałe zaniki napięcia dla: ul. Piłsudskiego, Długosza, Kochanowskiego, Kosynierów Gdyńskich, Piaskowa.

30.01 od godz. 8:00 do 15:00 Pilchowo, ul. Osowska 19b, 21a, 31, dz.nr 158/1, Wiejska 19a, 19b, dz.nr 159/5, 159/6, Nad Potokiem 32.

31.01 od godz. 8:00 do 15:00 Pilchowo, ul. Staroleśna 5a, 8, 8a, 8b.

31.01 od godz. 8:00 do 15:30 Bartoszewo, 1 do 3d, 4e, 4h, 5 do 8e, 10, 13 do 16, 21 dz.nr 26/5.

1.02 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wałecki Laskowo gospodarstwo rolne,

31.01 od godz. 8:30 do 14:30

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

