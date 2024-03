Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 23.03 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Frycza-Modrzewskiego 1, 7 do 15 nieparzyste, Janickiego 18 punkt gastronomiczny, 19 sklep, dz.nr 6/4, 97, Rostworowskiego dz.nr 6/2. 27.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Mieszka I 61 do 61c. 25.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Janka Muzykanta 4, 6 do 21, 22 do 24f, 26, 28 do 30, przepompownia.

27.03 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin ul. Baczyńskiego 1.

29.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat goleniowski

Łoźnica budynek OSP - remiza, Firma Rohem Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, Łoźnica nr 34, 35, 35A, 36A, oświetlenie uliczne, działki 37/4, 37/2, 37/1, 37/6, 37, 38, 39A (39/1), 39B

25.03 od godz. 8:45 do 14:15

Białuń ulica Kolejowa nr. 2.

25.03 od godz. 9:00 do 12:00

Dzisna nr 8A, 8B, 8C

26.03 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Wierzchosław

27.03 od godz. 8:30 do 9:00

miejscowość Wierzchosław

27.03 od godz. 14:00 do 14:30

Wierzchosław Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Hydrofor

27.03 od godz. 8:30 do 14:30