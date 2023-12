Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 21.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Grabowo 1, 2, 2A, od 3 do 5, od 7 do 23, od 25 do 27, 27A, 27B, 28, 174, 179/3, 179/4, DZ. 117/2, Pękanino 27, 28, 28A, 30, 31, 34G, 35, 36, 36A, 36B, 37, 37/3, od 38 do 41, od 43 do 48, 48A, 49, 49A, 50, od 52 do 56, 225/1, 242/3, 233, 505, Uniedrożyn 1, 2, 16/1. 21.12 od godz. 8:30 do 12:30

Gromnik od 1 do 3, 5, Szeligowo 8, 18, Zdroiska 1. 21.12 od godz. 8:00 do 14:00

Korlino 8, 20, 30, 32, 32A, 32B, 32C, 33, 35, 36, 36A, od 38 do 40, 40/A, od 41 do 44, 44D, Łącko 60/O, 60M, 60w, 60Z, 61i, 233, 274, 41/16, dz. nr 274, Łącko-40/13, Nacmierz 63c, 359/12, 359/20.

21.12 od godz. 11:00 do 15:00

powiat koszaliński

Grabówko 1, 2, od 4 do 7, 9, 10A, od 11 do 20, 20A, od 22 do 26, 26A, od 27 do 32, 40, 0222 Grabówko-16/3, 24/2, Grabówko-5/4.

21.12 od godz. 8:30 do 12:30

Gorzebądz 1, 1A, 1C, 1d, 1H, 2, 3, 3B, 4, 5, 5G, 6, 7, 7A, 7B, od 8 do 12, 12A, od 13 do 20, 23, 53/6, 32/6, 42/4, 51/8, 52/3, 64/5, 7/2, 79/4, 86, b.d., Kędzierzyn od 1 do 3, 5, 5B, 5C, 6, 6C, od 7 do 12, 14, 14B, od 15 do 17, 17A, 17C, 18, 18E, 18F, 18G, 18i, 18J, 19, 19A, 21, 56/1, 57/6, 61/2, 63/1, 64/1, 65/1, 65/2, Kłos 28e, 30, 100/3.

21.12 od godz. 8:30 do 14:30