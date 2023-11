Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 21.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (21.11 3:12) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Gajewko od 1 do 4, 15, 0038 Gajewko-24/3, Gajewko-28, Zagozd od 39 do 43, 54, 56, 56 A, 57, 65, 66, 68, 69, DZ. 99/11, Zagozd-154/3, Zagozd-99/13. 21.11 od godz. 9:00 do 11:00

Gajewko od 1 do 4, 15, Gajewko-28. 21.11 od godz. 9:00 do 11:00

Czarnowęsy od 22 do 25, 29, 41/6, Nawino 20, 21, 24, 27, 30, 31. 21.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kołobrzeski

Karkowo od 12 do 14, Myślino od 4 do 16, 16/33, 8, 9/1.

21.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Komory od 1 do 5, 7, 7A, 8, 9, 9a, 9b, od 10 do 13, 0116-14/8, 14/12, 18/1, 25/3, 25/5, Słowienkowo 24A, 50/2, 50/2.

21.11 od godz. 15:00 do 21:00

powiat sławieński

Czarnolas 1.

21.11 od godz. 8:00 do 14:00

Pięćmiechowo od 1 do 3, od 5 do 7, od 10 do 13, 13A, Przystawy od 1 do 9, 9A, 10, od 12 do 16, 18, 18B, 19, 20, 22, 23, 23A, 24, 25, 25A, od 26 do 28, 28A, 29, 30, od 33 do 38, 38A, od 40 do 47, 49, 50, od 52 do 61, 64, 65, 129, 133/1, 169/6, 177/5. 177/6, 32, 39, 58, 59/1, 98, Przystawy-153.

21.11 od godz. 8:00 do 14:00