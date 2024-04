Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 21.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Gaińskiej 1 do 10, Dąbrowszczaków 1 do 10, Jana z Czarnolasu 12, 13, Pochyła 10 do 17, ROD. 22.04 od godz. 8:00 do 15:00

Dębostrów, 48a do 50, dz.nr 160/13, 230/2, przepompownia Pd22, wodociągi, ROD Chemik. 26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Pilchowo, ul. Szczecińska 4d do 4g. 25.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Guliwera dz.nr 7/46.

22.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Wielkopolska 26, 27, 27a, 27b.

22.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Śródleśna 1 do 13 nieparzyste, dz.nr 22/1 do 22/9, 23/3, 23/7 do 23/9, Kredowa 67 do 85 nieparzyste, Zachodu Słońca 18, dz.nr 17/3, 17/4, 17/6, 17/8, 17/9.

22.04 od godz. 8:00 do 16:00

Szczecin, ul. Łucznicza 62.

23.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Dubois 27.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Czapli 1, 3, dz. 3/138, 3/139.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Owsiana 5 do 6c, Sadowa 2, 2b, dz.nr 39/2, Miętowa 1 do 5a, 7, 8a, 11, 15, Lutyków 9b do 9f, 11 do 17 nieparzyste, 36, dz.nr 9/2, Samopomocy Chłopskiej 1, 2, 8 do 20 parzyste, 21 do 27, dz.nr 22/9, 44/2, Szyszkowa 2.

25.04 od godz. 8:00 do 15:00