Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 20.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Rogowo od 12 do 14, 14A, od 15 do 18, 21, 22, od 24 do 27, 27A, 49, 49A, 50A, od 51 do 56, 56A, od 57 do 60, 291/2, PF1.

20.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sławieński

Boryszewo 10, 11, 11A, od 12 do 15, 15"A", od 17 do 19, od 21 do 30, 30A, od 31 do 36, od 38 do 40, 42, 38/2, 68/11, 68/13, 68/4, 68/6, 82/2, 85.

20.12 od godz. 8:00 do 16:00