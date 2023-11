Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 20.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (20.11 4:11) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Tychowo ulica Połczyńska 1, 2, od 4 do 6.

20.11 od godz. 8:00 do 10:00

Kikowo od 1 do 3, 3A, od 4 do 8, 8/5, od 10 do 15, 15/3, 16, 15/6, 27/4, Krosinko od 1 do 4, 4A, 5, 6, 6a, 7, 7A, od 8 do 10, 2/19.

20.11 od godz. 8:00 do 10:00

Wicewo 1, 1/4, od 2 do 5, od 7 do 10.

20.11 od godz. 11:00 do 14:00

powiat drawski

Cianowo 1, 3, 4.

20.11 od godz. 9:00 do 11:00