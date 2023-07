Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 20.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (20.07 8:08) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat kołobrzeski

Dźwirzyno ulica Wyzwolenia.

od 19.07 godz. 23:31 do 20.07 godz. 9:45

powiat sławieński

Wicie ulice Bałtycka, Cicha, Morska, Słoneczna, Wczasowa.

od 19.07 godz. 22:50 do 20.07 godz. 9:00

Pękanino 21C, 29, 32, 34, 34C, 34D, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38K, 324, 336, 350/3, 368/1, 370/1, 370/5, 377/1, 395/4, 396/2, 404/3, 405/2, 405/8, Pękanino-404/1.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00

Chudaczewo od 20 do 24, 24/A, od 25 do 28, 28A, 29, 30, 197/1, 53.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Karsina od 1 do 8, od 10 do 12, 15, Karsinka 15, 79/12, 82, 87/2.

20.07 od godz. 8:00 do 16:00