Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 2.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Sowno ul Łąkowa działka numer 215 9.01 od godz. 8:45 do 12:45

Stargard ul Łukasiewicza 6 5.01 od godz. 12:00 do 14:00

Stargard ul Na Grobli działka numer 229 5.01 od godz. 10:15 do 14:00

Pęzino działka numer 257/3 5.01 od godz. 10:15 do 14:15

Stargard ul Bydgoska 63, Stargard ul Bydgoska działki numer 219/4, 220/1 5.01 od godz. 8:15 do 11:15

Pęzino Grabowo działka numer 152/16 5.01 od godz. 8:15 do 11:15

Wierzchląd 4.01 od godz. 14:00 do 16:00

Wierzchląd 3.01 od godz. 8:00 do 9:30

Zieleniewo ulica Szczecińska 84, 86, 299/10, 299/11 , 299/7. 1.02 od godz. 12:00 do 18:00

Stary Błeszyn 35, gmina Mieszkowice. 5.01 od godz. 9:00 do 14:00

Wierzchlas - numery od 13 do 24, gmina Mieszkowice 3.01 od godz. 11:00 do 16:00

Gądno w gminie Mieszkowice. Wyłączenie obejmie numery domów od 1 do 5 oraz numer 9 3.01 od godz. 9:00 do 14:00

Komarowo budynki nr. 61, 63A, działki nr. 462/9, 462/10, 462/14, 462/16 15.01 od godz. 12:00 do 14:30

Borzysławiec Osiedle budynki nr. 24K, 24L, 24LA, 24M i 24O 15.01 od godz. 9:00 do 11:30

Osina ogródki działkowe - działki nr 310, 283, 285, 315, 299, 305, 306, 333, 334 8.01 od godz. 8:30 do 11:00

Goleniów ul. Polska 4; 22; 23; 24 3.01 od godz. 9:00 do 13:30

Szczecin

Szczecin, ul. Wieniawskiego 15 do 15/3.

5.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Owocowa 14, dz.nr 4/2, 26, 27.

8.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Struga 5, 7, Kmiecika 1.

8.01 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Śląska 35 do 36a.

9.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Ku Słońcu 43 do 49.

9.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Śląska dz.nr 17/43, odbiorcy zasilani ze złącza nr 15188.

9.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Budziszyńska 25 do 25b, 29 do 30b.

9.01 od godz. 8:30 do 15:00

powiat policki

Przęsocin, ul. Lazurowa dz.nr 322/1, 322/2, 344/2, 348.

9.01 od godz. 9:00 do 15:00

Uniemyśl, 68b, 69f, dz.nr 435, 444/6, odbiorcy zasilani ze złącza nr 45936.

10.01 od godz. 8:00 do 15:00