Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 19.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Pękaninko od 1 do 9, 23/11, DZ 132/6, Pękanino , 52/4, dz. 55.

19.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat świdwiński

Zajączkowo od 12 do 14, 27, 28.

19.09 od godz. 8:00 do 14:00

Lekowo 1, 1A, 1B, 1E, od 2 do 8, 8A, 9, 11B, 11C, od 12 do 14, od 16 do 22, 24, 25, 25A, od 26 do 28, 28/3, 29, 29/1, od 30 do 33, od 36 do 39, 39/1, 40, 41, 41a, 42, 42/2, 43, 44, 44a, 44A, 44B, 44C, 45, od 47 do 53, 55, od 57 do 60, od 62 do 64, 64A, 65, 65A, 66, OSP, PAŁAC, 0022-21, 126, 14/5, 145, 158/3, 267/14.

19.09 od godz. 8:00 do 14:00