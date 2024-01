Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 19.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Dobrowo od 3 do 6, 6a, 8, Dobrówko 1, 2, 5.

19.01 od godz. 8:00 do 13:00

powiat drawski

Żółcin 1, 12, NR.48, 48/10, dz. 48/6, obr Żółte dz nr 48/11, Żółte 1, 2, od 4 do 15, 17, 20, 21, od 23 do 25, od 27 do 29, 32, 47, 63, 0006 Żółte-57/23, 0006 Żółte-57/45, 57/52, 0006-Żółte-57/11, 104/5, 108, 123, 56, 88/2, Żółte-107/2, Żółte-116/1, Żółte-121/1, Żółte-55/2, Żółte-57/14, Żółte-57/17, Żółte-57/20, Żółte-57/31, Żółte-57/33.

19.01 od godz. 9:00 do 13:00

powiat koszaliński

Konikowo , dz. 403/9.

19.01 od godz. 10:00 do 15:00

powiat szczecinecki

Grąbczyn od 1 do 9, 11, 13, 14, 16, od 18 do 21, 23, od 25 do 28, 30, 31 A, 31 B, 31 C, 31B, 32, 2/75, 59/1, Grąbczyn-2/66, Sławęcice 1, od 3 do 11, Wierzchowo , 475/16, Wierzchowo-474/2.

19.01 od godz. 8:00 do 13:00