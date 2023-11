Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 18.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 18.11? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 18.11 w zachodniopomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w zachodniopomorskim.

Gdzie obecnie (18.11 10:12) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat koszaliński Opatówek, Ostrówek, Pniewki, Porost, Spokojne. od 17.11 godz. 8:46 do 18.11 godz. 11:00 Barnin 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 7, 8, 8A, od 9 do 15, 15A, od 16 do 18, 0125-144/3, 168/1, 172/9, 363, 375/1, 376, 436/13, 436/2, Będzinko , 0125-118/6, 121/12, 127/5, 127/6, 136/14, 375/1, 436/12, Będzino , 168/1, Zagaje 4, 6, 6 GA, 6C, 6D, 6FF, 6H, 6L, 7, 7 G, 7E, 8, 8F, 0125-127/12, 0125-127/3, 118/7, 120/38, 120/43, 120/42, 127/4.

18.11 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat koszaliński Barnin 5, Będzinko 15, 15A, od 16 do 22, 336, 48/4, 57/2, 57/6, 58/8, 78, 78/1.

18.11 od godz. 11:00 do 18:00

Szczecin Szczecin, ul. Kaliny 1, 5, dz.nr 41, Jodłowa 14, 16, 18, Obywatelska 1, 2, 6 do 8.

20.11 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Pomarańczowa 43 do 49 nieparzyste.

20.11 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Leśny Brzeg 10, dz.nr 100/7.

20.11 od godz. 8:00 do 16:00 Szczecin, ul. Kolejowa 1 do 11, Nad Odrą 6, 18.

22.11 od godz. 8:00 do 17:00 Szczecin, ul. Żołnierska 1a, 2, 18, 63, dz.nr 2, Szeroka 63, 64.

22.11 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Liściasta 8a, 8b.

22.11 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Świętego Stanisława Kostki 1 do 1i, 13a, 14, 15, Wieniawskiego 6, 9, Poniatowskiego 5.

23.11 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Jasienicy dz.nr 20/18, garaże, odbiorcy zasilani ze złącza nr 0113187 oraz 013188.

23.11 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Kręta 11 13.

23.11 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Świętego Stanisława Kostki 1f, dz.nr 25, 34, Wieniawskiego 31.

23.11 od godz. 8:00 do 15:30 Szczecin, ul. Cietrzewia 24 do 29.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Rybacka Książnica Pomorska.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Santocka dz.nr 8/2, Witkiewicza 41d, kiosk.

24.11 od godz. 8:00 do 15:30 powiat policki Police Jasienica, ul. Kościelna 1 do 4, kościół, Dworcowa 1 do 4, 7, Piastów 1, 1a, 1c, 41, 43, 45, 46, 46a, Rybacka 1 do 4, dz.nr 734/5.

20.11 od godz. 8:00 do 15:00

Przęsocin, Nad Potokiem 1, dz.nr 249.

20.11 od godz. 8:00 do 15:00 Kamieniec, nr 4a, 29 do 45, dz.nr 68/2, 118/7, 118/11.

20.11 od godz. 8:00 do 16:00 Przęsocin, ul. Dolina Rzeki 1 do 11 nieparzyste, dz.nr 81/6 do 81/13, 81/17, 81/19, 81/26.

20.11 od godz. 8:00 do 15:00 Warzymice, ul. Turkusowa 3, 18b, dz.nr 99/10.

21.11 od godz. 8:00 do 16:00 powiat stargardzki Stargard ul Romualda Traugutta numery 11, 13,,15,,16

20.11 od godz. 8:15 do 15:00 Stargard ul Ceglana działki numer 55/4, 57/4, 61/4

23.11 od godz. 8:30 do 14:30 Starzyce nr: dz. nr 51/14,dz. nr 51/23, 32E,31E,31F,31G,31H,31i,32K

23.11 od godz. 9:00 do 11:00 Ognica 59, 62, 65 (58), 63/1, 63. Dobrzany ul. Długa 6

23.11 od godz. 9:30 do 14:00

Chociwel, obręb Karkowo nr 32e, 32h, 32k, 31i, 31h, 31g, 31f, 31e, działki nr 51/14, 51/4, 51/5

24.11 od godz. 9:00 do 11:00 Kozy nr 34, oraz działka nr 103/6

24.11 od godz. 10:00 do 13:00 Ińsko ul. Ogrodowa 2, 2a, 2b, 2c, 3

24.11 od godz. 11:30 do 14:30 powiat gryfiński Wełtyń, ul. Polna.

20.11 od godz. 9:00 do 11:00 Wełtyń, ul. Polna.

24.11 od godz. 9:00 do 11:00 powiat pyrzycki Barnim działka numer 79

21.11 od godz. 8:30 do 11:30 powiat goleniowski miejscowość Burowo.

21.11 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Maciejewo nr 3, 4a "Leśniczówka Maciejewo"

21.11 od godz. 9:00 do 12:00 Modrzewie nr: 22, 22a, 22b, 21a, 21, 16a, 16, 15, 20, 20b, 20a, 19, 19a, 17b, 17, 17a, 18, działka nr 15

22.11 od godz. 8:00 do 14:00

Grabina 48, 49, 50, 51, 51a, 52, działki nr. 161/36 i 161/57, Glewice Przepompownia 31145, Białuń nr. 11E,12t, 12p, 12w, 12wb, 12wn, 12wk i ulica Jagodowa.

23.11 od godz. 9:00 do 12:00 Karsk nr 15A do 15R, 16A,F,G,H,Ł,M, 49A,E,D, 51A

24.11 od godz. 11:00 do 14:00 Świnoujście Świnoujście ul. Gałczyńskiego 6,8,10,12,14,16,18,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45, 47 , Staffa 61, Norwida 1;3;5, Chodakowskiej 6

21.11 od godz. 11:00 do 14:00 powiat gryficki W związku z pracami inwestycyjnymi prowadzonymi na obszarze miejscowości; Gryfice ul. Błonie cała ulica plus nowa zabudowa szeregowa do nr 9 do nr 9L nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. Za utrudnienia przepraszamy. Przewidywane wznowienie dostawy energii elektrycznej około godziny 13:00.

22.11 od godz. 9:00 do 13:00

W miejscowości Niechorze ul. Ku latarni i Urocza. Za utrudnienia przepraszamy.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat kamieński Kodrąb od 1 do 6

22.11 od godz. 9:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

