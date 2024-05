Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 18.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Dziwogóra 17.

18.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Strachomino 23, 24, 24A, 24B, od 25 do 28, 28A, od 29 do 32, 32A, od 33 do 35, 37, 101/1, 101/43.

18.05 od godz. 8:00 do 16:00

Szczecin

Szczecin ul. Wiarusa 38, 42.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Jana z Czarnolasu 3 do 5a.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Żniwna 55/1, 55/2.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Wały Chrobrego 3, Muzeum Narodowe.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Klonowa 1 do 19 nieparzyste, 8 do 22 parzyste, dz.nr 171/4.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00