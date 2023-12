Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 16.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat policki

Police, ul. 1 Maja 6 8.

18.12 od godz. 8:00 do 15:00

Tanowo, ul. Wiatraczna od nr 29 wzwyż, Brzozowa dz.nr 543, Jasienicka 18, 18A.

18.12 od godz. 8:00 do 15:00

Niekłończyca 1 do 27, 30 do 34, plac zabaw, kościół, dz.nr 117/3, 117/7, 198/6, 198/7, 484, 490/7, 497/5, 521/1, 586/1 do 586/3, 505/4.

18.12 od godz. 8:30 do 14:30

Police, ul. Energetyków 6, 10, dz.nr 3074/7.

19.12 od godz. 8:00 do 15:00

Police, ul. Spółdzielców 59 do 87 nieparzyste.

20.12 od godz. 8:00 do 15:00

Uniemyśl, 68b, 69f, dz.nr 435, 444/6, odbiorcy zasilani ze złącza nr 45936.

10.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin

Szczecin, ul. Inwalidzka dz.19/3, odbiorcy zasilani ze złącza nr 31376.

18.12 od godz. 8:00 do 15:30