Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 15.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Półchleb od 1 do 8, od 10 do 14, od 16 do 18, od 20 do 22, od 24 do 26, 104, 95/3, Wilczkowo 1, 2, 2a, od 3 do 5, 5a, od 7 do 19, 4/5, PLWI-2 DZ 57/34, PLWI-3 DZ 8/1, PLWI-4 DZ. 60/9, PSWI-1 DZ 56.

15.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat drawski

Głębokie , 921/2,973/5,974/3,975/1,970/1,910,909/3,968, Poźrzadło Wielkie .

15.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat kołobrzeski

Grąbnica , Ustronie Morskie ulica Koszalińska 12, 14, 14a, 16, 18.

15.05 od godz. 8:00 do 12:00

powiat sławieński

Cisowo 1, 2, 2B, od 3 do 6, od 8 do 10, 32A, od 35 do 38, 40, 40A, od 41 do 48, II, 263/1, 279, 280/4, 289, 302, 327, 572/5, 587/2, DZ. 303/3, Trzmielewo od 1 do 3, 6, 587/8, 587/9.

15.05 od godz. 8:30 do 15:30