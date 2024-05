Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 14.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (14.05 16:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat sławieński

Żegocino 1, 1 A, od 2 do 13, 13/3, od 14 do 16, 16A, 19, 19/1, od 20 do 23, 13/66, 15/14, 17.

14.05 od godz. 14:30 do 20:00

powiat policki

Podgrodzie, ul. Podgrodzie 16, 19, 20, 23 do 23b, 23f, 31 do 36, 38, 40 do 44 parzyste, 45 do 48, 51, 52, 55, 61, 63, 67 do 73 nieparzyste, 74, 76, 80, przepompownia, przystań, dz.nr 101/12, 101/15, 101/35, 101/36, 101/62, 101/90, 101/92, 101/127, 101/141, 101/154.

14.05 od godz. 8:00 do 19:00

powiat kamieński

Wapnica ul. Turkusowa.

14.05 od godz. 9:10 do 17:30

powiat goleniowski

Białuń ul. Agrestowa, ul. Jaśminowa, ul. Kolejowa, ul. Letnia, ul. Malinowa, ul. Morelowa, ul. Motylowa, ul. Ogrodowa, ul. Parkowa, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Przyrodnicza, ul. Przytulna, ul. Sielankowa, ul. Słoneczna, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Świerkowa, ul. Truskawkowa, ul. Tymiankowa, ul. Wesoła, ul. Wierzbowa, ul. Wiśniowa, Miękowo, Żółwia Błoć.

14.05 od godz. 12:27 do 17:30