Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 13.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Heyki 15 do 18, Bulwar Maurycego Beniowskiego 1. 14.12 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Wieniawskiego 15 do 15/3. 5.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Sienkiewicza 1 do 4a, 7, Lindego 23, 24. 15.12 od godz. 8:00 do 15:00

Borzysławiec Osiedle budynek nr. 24c

14.12 od godz. 12:00 do 14:00

Krokorzyce 3, 2, 2a, 1, 1a. (Gmina Stepnica)

15.12 od godz. 8:30 do 14:30

Borowik 1, 2 (Gmina Przybiernów) (cała miejscowość). Stacja Borowik KSZR 9768345

15.12 od godz. 8:30 do 14:30

Żdżary nr 24

19.12 od godz. 9:00 do 13:00

Przemocze działka nr 192

20.12 od godz. 9:00 do 13:00

Świnoujście

Świnoujście ul. Norweska od 1 do 23; Jaracza 69 do 77; Wrzosowa 1 do 8

14.12 od godz. 9:00 do 12:00

powiat gryfiński

Kłosów gmina Mieszkowice, numery od 39 do 47.

15.12 od godz. 8:00 do 14:00

Wierzchlas

19.12 od godz. 8:00 do 14:00

Rekowo, Nieznań 1, krótkotrwałe zaniki napięcia.

19.12 od godz. 8:30 do 15:30